Недавно я решил заняться трейдингом. К сожалению, у меня не очень получалось из-за неправильных решений, которые я раньше делал при открытии позиций. Все изменилось, после того как я начал использовать индикатор Level Beast. Теперь % моих прибыльных сделок увеличился до 70. Если торговать четко по системе, может быть и выше.