Какая среднемесячная доходность торговли по вашему индикатору?
Фактический финансовый результат во многом будет зависеть от объема открываемых позиций и регулярности вашей торговли. Если отрабатывать все торговые возможности, которые возникают на рынке ежедневно, среднемесячный результат будет варьироваться в пределах 300 - 580 пунктов, в зависимости от уровня волатильности выбранных Вами финансовых инструментов.
Какое время суток наиболее благоприятно для торговли по вашей системе?
Мы советуем искать торговые сетапы вначале каждой внутридневной сессии, т.к. это самое благоприятное время для проведения спекулятивных операций. Как правило, крупные игроки в это время исполняют заказы свои институциональных клиентов, формируя внутридневной тренд, который может длится до конца текущей сессии.
Сколько в среднем торговых сделок в течение дня?
Это зависит от активности игроков и количества публикуемой макроэкономической статистики. В дни с большим количеством важных экономических и политических новостей, сделок больше. По наблюдениям наших трейдеров, наибольшая активность возникает в начале месяца, после публикации данных об уровне безработицы в США и количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики этой страны.
Отзывы наших клиентов
Недавно я решил заняться трейдингом. К сожалению, у меня не очень получалось из-за неправильных решений, которые я раньше делал при открытии позиций. Все изменилось, после того как я начал использовать индикатор Level Beast. Теперь % моих прибыльных сделок увеличился до 70. Если торговать четко по системе, может быть и выше.
Игорь
Менеджер проектов
Предоставляемая услуга себя полностью оправдывает. Мало того, что большая часть сделок закрывается в плюс, но радует и то, что также есть звуковые оповещения, благодаря которым ты не пропустишь ни одной сделки. При этом сами сделки достаточно длительные по времени. Поэтому считаю этот сервис безопасным. Планирую и дальше торговать.
Андрей
Опытный трейдер
Если вы хотите заработать дополнительные деньги, но у вас нет времени или желания в серьез заниматься трейдингом, индикатор Level Beast может стать для вас хорошим вариантом. Имея только брокерский счет и мобильный терминал в смартфоне, вы сможете следить за рынком и открывать сделки в любое время.
Ирина
Маркетолог
Я всегда знала, что трейдинг — это способ заработать деньги, но у меня не было на это времени, так как моя работа и семья занимали все мое время. К счастью, торговля по индикатору очень проста и занимает всего примерно 20-30 минут ежедневно. За свой первый месяц я заработала приличную сумму – почти как вторую зарплату!
Алена
Дизайнер
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